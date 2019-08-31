Благотворители помогли собраться в школу мальчику из Попасной (Фото)

Представители международной организации МОМ помогли собраться в школу мальчику из Попасной (Луганская обл.), которая расположена в 4 км от линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

У Димы этот год особенный: он выпустился из детского сада и собирается в первый класс. Хочется быть взрослым, как старшие сестрички, которые в этом году идут уже в 9-й и 11-й класс.

Рабочее место для первоклассника уже оборудовали: папа переделал старый стол, и теперь он подходит к росту Димы. Мальчик ежедневно тренируется писать прописи и читать книги. Новенький рюкзак купили заранее, еще зимой. Дима время от времени достает его из шкафа и ходит по дому, как настоящий школьник. А на днях мама Яна, получив перевод от МОМ (программа помощи населению, проживающего вблизи линии разграничения, финансируемая Бюро по делам населения, беженцев и миграции Госдепартамента США), сразу с почты пошла в магазин и купила Диме спортивный костюм, футболки, джинсы и рубашку.

«Детские вещи сейчас дорогие. Джинсы стоят 200 гривен. Видимо, взрослые еще дороже, я уже забыла, когда что-то себе покупала... Зато мы почти полностью подлатали дом и забор после обстрелов. В комнате старших девушек переклеили обои. Осталось подштукатурить несколько следов от осколков в гостиной, и сможем забыть об этом ужасе», – говорит мама мальчика.

Яна прошлом году потеряла работу, стоит на бирже труда. Прокормиться помогает город: соседи, которые выехали из Попасной, позволили обрабатывать и свои участки. Янин муж ежедневно ходит на работу, но завод уже несколько месяцев простаивает. Последняя зарплата была 400 грн, этого никак недостаточно на пятерых. Собрав сбережения и помощь, полученную от МОМ, семья купила мотоблок. Во время осенней вспашки они надеются заработать на зиму. Трое школьников в семье – это серьезный вызов, особенно в ситуации экономической нестабильности и опасности за военных действий.

Дима аккуратно складывает новые вещи, прячет их в шкаф вместе с рюкзаком и ведет нас в сад: там распускаются розы, которые он подарит своей первой учительнице.