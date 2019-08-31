В Украине за 5 лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии

В Украине за последние 5 лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии. Об этом командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан сообщил сегодня, 31 августа, после церемонии почтения памяти погибших возле парламента в 2015 году четырех нацгвардейцев, передает УНИАН.

Говоря о событиях последних 5 лет, он подчеркнул, что «нет хуже, чем вспоминать погибших». «В Национальной гвардии Украины более 200 военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей – в зоне проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и при несении боевой службы на территории государства», – сказал Балан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел и переподчинить ее президенту.