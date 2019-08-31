Гибридная реальность: Зачем на неподконтрольной территории ставят памятники членам НВФ

За пять лет на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса новых памятников заметно прибавилось, и все они рисуют для жителей некую новую реальность, сообщает «Радио Свобода».

Таким образом российские гибридные силы создают искаженную картину мира, говорит историк Станислав Федорчук.

«Создается смесь абсолютно несопоставимых вещей, когда события российско-украинской войны ставятся в один ряд с событиями, к примеру, Второй мировой. Умышленно делается коллаж, в котором вырезаются абсолютно разные исторические события, и делается вид, что современные российские коллаборанты – такие же защитники, которые представляют местных людей и олицетворяют их видение свободы, достоинства и нормальной жизни», – говорит Федорчук.

Это конструирование прошлого и современного, в котором оккупационная власть пытается не просто продемонстрировать свое историческое виденье, но и создать собственные исторические памятники, которые бы свидетельствовали о том, что определенные события действительно были, говорит Федорчук.

«Александр Захарченко, которому анонсируют открытие памятника, даже своим подельникам запомнился как очень жадный человек. Человек, причастный к присвоению имущества многих супермаркетов, торговых объектов. Человек, которого, по сути, ликвидировали российские спецслужбы за то, что он со своим подельником «Ташкентом» узурпировал все финансовые потоки, которые шли из России», – говорит историк.

Он считает, что сейчас хотят создать очередной исторический миф о добром царе, «Бате» Захарченко, который заботился о своем народе и был рубахой-парнем, ездил с речами на передовую.

«Россия – это стеснительный преступник, который пробирается в дом, выносит самое ценное, а потом на весь мир рассказывает, что его там не было. Поэтому все эти памятники – для внутреннего использования, для местных жителей. Не стоит забывать, что среди жителей оккупированных территорий есть, пусть и незначительная, но часть людей, которые верят в то, что оккупированные территории станут частью России», – говорит он.

Напомним, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 31 августа, открыли памятник ликвидированному «главе ДНР» Александру Захарченко.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» готов памятник ликвидированному «главе» Александру Захарченко, который высмеяли в соцсетях даже те, кто поддерживает «ДНР».

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.

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