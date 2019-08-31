ДТП в Макеевке: Машины разбросало по дороге (Фото)

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП в результате которого пострадали 3 человека. Практически одновременно рядом столкнулись еще два автомобиля. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях и публикуют фото с места аварии.

В произошедшем они обвиняют местную службу «ГАИ».

«Авария в Макеевке по ул Ленина, между "Обжорой" и Северным парком. ГАИ решило проверять документы... Итог – 2 аварии на одном месте. На одной стороне дороги стояла ГАИ, на другой "Форд" (на аварийках), в него влетела ВАЗ 2110 (ибо его кто-то решил обогнать и он не справился с управлением). И буквально через 5-7 минут ВАЗ 2101 хотел совершить маневр и объехать аварию, но тут летел батюшка на "Хендае"… Все живы, но с 2101-й забрали пассажира на скорой и МЧС доставало водителя, его прижало. И насколько правомерно сотрудники ГАИ могут просто посреди дороги начинать шмонать машины? Ведь можно было просто заехать в карман заправки и ничего не случилось бы», – описывает очевидец.

Комментаторы соглашаются с автором поста, но считают, что виноваты и водители, превышающие скорость.

Александр: «Виноваты ГАИ»;

Дмитрий: «ГАИ у нас исключительно для пополнения казны. Дали бы мне машину с камерами, я бы денек поездил, столько реальных нарушителей бы наснимал, что два экипажа за неделю не наловит, а самое главное – нет необходимости останавливать всех подряд… Но это так, здравая мысль в ДНР»;

Илюха: «Я много раз видел, как эти идиоты останавливают перед перекрестком или на повороте! Я много раз видел, как эти идиоты проскакивают на красный, обгоняют через сплошную»;

Артур: «Что происходит? Аварий просто жесть в последнее время»;

Вадим: «Гнать меньше нужно»;

Анастасия: «Машина стояла на аварийке, в нее влетели, так как водитель провтыкал. При чем тут ГАИ».

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