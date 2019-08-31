Сватовский мост: Проведение восстановительных работ значительно ускорилось (Фото)

Значительно ускорился темп выполнения работ по капитальному ремонту Сватовского моста через реку Красная. На этой неделе заканчивается монтаж железобетонных балок на всех подготовленных пролетах, затем – армирование, подготовка к бетонированию, и непосредственно бетонирования. Об этом сообщает служба автомобильных дорог Луганской области.

При этом отмечается, что сроки «ускоряют строителей работать быстрее, не снижая качества».

Новый мост будет отвечать современным нагрузкам. После заключения всех балок будет устроена бетонная монолитная плита и несколько слоев асфальтобетонного покрытия.

Сватовский мост расположен на автомобильной дороге государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» (км 136 + 662). Работы выполняет предприятие «Газпромресурс».

Сейчас строители работают с раннего утра до позднего вечера, работы ведутся ежедневном режиме, без выходных.

На этой неделе работы ведутся в одну смену, впрочем ожидается, что работы будут проходить в две смены.

Это будет новый, современный мост. Его длина составит 101 метр, а вот ширину строители «добавили», отныне он будет ширину проезжей части 8 метров и плюс к этому по два тротуара (с обеих метров моста), общая ширина будет 10 метров.

Расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет.