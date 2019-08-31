В Волновахе предпринимателей научили, как «безболезненно» пройти проверки налоговиков (Фото)

Датский Совет по делам беженцев (Данська Рада у справах біженців) провел ежемесячный тренинг для физических лиц-предпринимателей в Центре развития предпринимательства Волновахского районного центра занятости. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В августе пообщались с предпринимателями и теми, кто только обдумывает создание собственного дела, об общих вопросах ведения бизнеса, налогообложения в Украине для ФЛП и юридических лиц, процесс регистрации предпринимательской деятельности», – говорится в сообщении.

Также участники получили подробную информацию о правильности оформления трудовых отношений с наемными работниками, ведении документов «кадрового» учета физическими лицами-предпринимателями. Рассмотрели вопросы проверок с пошаговой инструкцией, как их пройти «безболезненно».

«Это ценная информация, особенно для меня как предпринимателя – начинающего», – отметила участница мероприятия, Алена Стаценко.

Тренинги проводятся в рамках Программы экономического развития восточной Украины, финансируемого Швейцарским агентством развития и сотрудничества (SDC) и Департаментом Международного Развития Великобритании (DFID).