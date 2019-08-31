«ЛНР» меняет график работы пункта пропуска у Станицы Луганской

С 1 сентября на временном пункте перехода через линию соприкосновения «Станица Луганская» будет осуществляться пропуск граждан с 7:00 до 18:00. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает «МГБ ЛНР».

«С 1 сентября будет изменен график работы временного пункта перехода, расположенного в районе населенного пункта Станица Луганская. Пропуск лиц будет осуществляться с 07:00 до 18:00 по местному времени», – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 сентября контрольные пункты въезда – выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.