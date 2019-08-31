Провокация «ДНР»: Запросили режим тишины и обстреляли ВСУ

Сегодня, 31 августа, в 13:30 в районе населенного пункта Зайцево, представители незаконных вооруженных формирований запросили у украинской стороны режим «тишины» в 16:00. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В своем обращении они призвали Объединенные силы дать возможность забрать тела своих погибших – членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарск дуги. Украинская сторона, следуя основам международного гуманитарного права, ряда международно-правовых соглашений о защите жертв войны, а также морально-этическим нормам подтвердила запрос на режим "тишина" на вышеуказанный период времени», – говорится в сообщении.

При этом в штабе подчеркнули, что противник имел другую цель – воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести поражение по подразделениям сил ООС. «С этой целью он нарушая рыжим "тишина", дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши военнослужащие уже давно привыкли не верить российским наемникам, поэтому были готовы к такому развитию событий. Во время мощного вражеского обстрела все же не обошлось без санитарных потерь – один наш военнослужащий был ранен. Сейчас ему уже оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья – средней тяжести», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Донетчине в районе Светлодарской дуги в ночь на 29 августа бойцы полка «Азов» предупредили провокационные действия незаконных вооруженных формирований (НВФ) и нанесли противнику серьезный удар. В результате кратковременного боя четверо членов НВФ были уничтожены, один – ранен и взят в плен вместе с имеющимися у него оружием и другими вещами.