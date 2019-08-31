В Мариуполе задержали грабителя

В Мариуполе (Донецкая обл.) задержали злоумышленника, который срывал золотые украшения с женщин на улицах. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Грабителя не останавливал ни возраст жертв, ни дневное время суток, ни место нападения, и даже то, что одна из пострадавших во время преступления была с несовершеннолетней дочерью. Главными для него были драгоценности, сбыв которые он получал деньги.

Отработав всех ранее судимых жителей оперативники Центрального отдела полиции разоблачили его сразу после нападения на вторую жертву.

Грабителем оказался местный житель 1996 года рождения, который в июле этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

Жертвами нападающего стали 2 мариупольчанки, набросившись на которых он сорвал с шеи золотые украшения.

«Злоумышленник признается, что не ожидал оказаться задержанным полицейскими, ведь рассчитывал в дальнейшем совершать подобные преступления и таким образом зарабатывать на жизнь», – говорится в сообщении.

Так, несколько дней назад, когда в полицию обратилась вторая жертва уличного грабежа, оперативники Центрального отдела полиции немедленно выехали на место совершения преступления и около него задержали подозреваемого.

Выяснилось, что мужчина также принимал меры конспирации, а именно носил с собой одежду, в которую переодевался сразу после совершения преступления.

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.