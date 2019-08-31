Перемирие: Позиции ВСУ под Попасной попали под обстрел

Незаконные вооруженные формирования не прекращают провокации возле Попасной (Луганская обл.). Уже несколько ночей подряд на этом участке фронта продолжаются неприцельные обстрелы. НВФ провоцировали украинских военных даже днем, передает «5 канал».

«По ходу, ВОГ бросили. Из подствольного гранатомета. У них есть там место, где они достают соседей наших. Выходят, бросают и прячутся. Так, а какое же это "перемирие"? Так вот такое и "перемирие"! Хуже всего, когда тихо-тихо, а потом – раз!» – говорит армеец Игорь.

«Здесь бетонные блоки, оно нас прикроет. Понимаете, близко посадка. Они могут подлезать сюда, как захотят», – объясняет военнослужащий Иван.

Армейцы говорят: реальный режим тишины здесь так и не наступил.

Провокационные обстрелы на этом участке фронта обычно начинаются с наступлением сумерек. С начала недели противник почти ежедневно открывает огонь в сторону защитников Попасной.

«Здесь у нас, буквально рядом, то ли забивали, то ли дрова рубили, потом устали и начали обстреливать соседние позиции. А вчера только стемнело – по соседней позиции стало стучать сильно. Нам командование сказало, что надо спрятаться в блиндажи. Погепали, погепали, да и затихли. Не знаю, зачем провоцируют в режим перемирия, но провоцируют», – рассказывает боец Сергей.

Поэтому оружие армейцев всегда начеку. О коварстве противника военным напоминают и памятные знаки вблизи позиций. В разное время войны здесь погибли трое военнослужащих Вооруженных сил.

«Я вспоминаю Рому Бевза, я вспоминаю Диму Пожарского, Саню Авраменко помню. Юджина, сапера, дядю Ваню, из 3-го батальона сапера, вспоминаю своего старшину, Саню Беркута. Это нам и напоминание, и предупреждение», – отмечает боец Александр.