На Донбассе затоплены около 40 шахт: Жители боятся обвалов и радиации

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области находятся 39 затопленных угольных шахт, в некоторых из них находятся опасные промышленные отходы. Об этом сообщает «Урядовий кур’єр».

Жители горняцких городов и поселков озабочены темпами подъема к поверхности подземных вод на разрушенных и разграбленных угледобывающих предприятиях… Среди них есть особенно опасные, поскольку в подземных выработках хранятся токсичные отходы.

Отмечается, что особое внимание необходимо уделить закрытой шахте «Юный коммунар», где хранится законсервированная после экспериментального ядерного взрыва капсула с радиоактивными веществами. Ее годами удерживали в сухом режиме консервации, поскольку с шахты откачивали воду.

Однако, в апреле прошлого года администрации Енакиево и Донецка, сославшись на нехватку средств, остановили работу насосов и выработки «Юнкома» стали постепенно наполняться подземными водами.

По последней информации, в настоящее время под водой оказались уже 35% подземных выработок и затопление радиоактивной капсулы становится все ближе. Специалисты считают, что это грозит масштабной экологической катастрофой: радиация через подземные воды может попасть в главную водную артерию Донбасса – реку Северский Донец и даже в Азовское море.

Отмечается, что жителей Горловки, Макеевки, Донецка беспокоит еще одна проблема – проседание после подтопления шахтными водами почв (почти 10 сантиметров). Это подтверждают снимки, полученные представителями ОБСЕ в сотрудничестве с Национальным космическим агентством Украины.

«Местные жители рассказывают о воде, которая уже стоит в подвалах, также происходит накопление метана. Из-за проседания почвы пошли трещины в стенах домов, угрожая обвалом. И если это производственные объекты – шахты или заводы с вредным производством, то опасность возрастает в разы», – комментирует ситуацию эксперт ОБСЕ по экологическим вопросам Дмитрий Аверин.

Читайте также: