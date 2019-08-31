Теперь не нужно носить воду: В Станично-Луганском районе установили водонапроную башню

ЮНИСЕФ благодаря помощи правительства Германии и arche noVa e.V. смог реализовать проект по установке водонапорной башни и новых коммуникаций в Станично-Луганском районе. Об этом сообщает пресс-служба UNICEF Ukraine.
«Илья со Станично-Луганского района в будущем хочет стать автомехаником и чинить машины, но сейчас мальчик и его мама мечтают пить чистую воду и не носить тяжелые ведра из колодца. Теперь вода будет чистой и белой, а это необходимое условие здоровья детей в условиях конфликта», – говорится в сообщении.
Напомним, в UNICEF заявляли, что дети в зоне конфликта на Донбассе умирают от недостатка чистой воды.
Как сообщалось ранее, ЮНИСЕФ в Украине ко Всемирному дню воды создал фотовыставку, посвященную проблемам доступа к питьевой воде жителей, живущих в зоне конфликта на Донбассе. Каждое фото, представленное на выставке, имеет свою историю.
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