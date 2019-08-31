В Берлине рассказали, как РФ использует дезинформацию для манипуляции и раскола

Дезинформация стала важной стратегией, прежде всего России, с помощью которой она пытается манипулировать общественным мнением.

Об этом говорили участники конференции «Дезинформационная войны в Центральной и Восточной Европе», которая проходит в Берлине, сообщает «Укринформ».

«Дезинформация стала оружием, инструментом разжигания вражды и поляризации, сеяния неуверенности, недоверия к демократическим институтам», – констатировал президент Федерального агентства политического образования Томас Крюгер.

Он отметил, что хотя дезинформация и пропаганда не является чем-то новым, такие голоса раздавались всегда, сейчас они стали более громкими, а диджитализация не только улучшила нашу жизнь, но и открыла двери для дезинформации, пропаганды и фейковых новостей. Эти инструменты используют некоторые правительства.

«Правда – враг. Почему Россия такая другая»: именно так называется новая книга (2019) Голино Атай, корреспондентки телеканала ARD, которая работала в Москве в 2013-2018 годах и освещала трагические события 2014 года. Журналистка решила написать книгу, «чтоб не потерялось то, что предшествовало аннексии Крыма» и что было потом, на том рубеже времен. Она рассказала о препятствиях и преследования, с которыми сталкивались иностранные журналисты, которые писали об аннексии и Донбассе, как со стороны власти, так и со стороны российских СМИ.

Но удивление у журналистки вызвала реакция на ее репортажи собственного работодателя – общественно-правового телеканала ARD, редакция которого очень критически воспринимал сообщения о событиях, упорно не желая употреблять слово «война». Более критические по роли России в отношении Украины репортажи начали появляться лишь в 2016 году, да и то их было немного.

«Есть очень большое незнание Украины. На нее смотрят глазами России, через «большие очки», – считает Атай.

Политолог Сюзанне Шпан представила свой анализ «Информация как оружие», в котором исследуется деятельность государственных российских СМИ в Германии – «Спутник» и RT Deutschland. Активная их работа, попытки манипуляций мнением СМИ в ФРГ начались с осени 2014 года. Эти СМИ позиционируют себя как источник «альтернативных новостей» и не сразу дают понять свою связь с российским государством. Влияние таких СМИ нельзя недооценивать, убеждена Шпан.

Главный редактор журнала «Восточная Европа» Манфред Запперт также обратил внимание на то, что в Германии вопрос дезинформации стало действительно ощутимым лишь «с Майданом, с российской интервенцией, с манипулированием общественным мнением, открытой ложью». Ложь направлена ​​на разрушение общества, в обществе люди уже не имеют возможности пользоваться своими собственными правами и политическими свободами, добавил он.

Историк из Парижа Галя Акерман говорила о том, что с приходом Путина к власти в РФ возникла «новая идеология», которую на Западе не очень исследовали и которую не очень понимают многие даже в самой России.

«Русский национализм и империализм не умер, он жив», – отметила Акерман.

Опасным является и то, что для реабилитации «славного советского прошлого» переписывается история, а определенные исторические схемы искусственно накладываются на сегодняшнюю ситуацию.