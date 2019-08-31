В Лисичанске повредили силовые кабели: Часть города осталась без воды (Фото)

Полицейские Лисичанска проводят проверку по факту повреждения силовых кабелей «Лисичанскводоканал». Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение руководства «Лисичанскводоканал» о том, что на территории завода РТИ г. Лисичанск горят силовые кабели.

В результате пожара без водоснабжения осталось половина Лисичанска (район завода РТИ, ЛОДКБ, район шахты Матросская и частично район «Стеклозавод»).

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Лисичанского отдела полиции. Ремонтные работы начнутся сразу после осмотра места происшествия правоохранителями. Решается вопрос о квалификации события.