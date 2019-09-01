Сводка из зоны ООС за 31 августа: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 31 августа: Версии сторон конфликта

01.09.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести. Об это сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • шесть раз неподалеку от Водяного – из запрещенного минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • дважды неподалеку от Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды вблизи Лебединского – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку от Новогнатовки– из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды вблизи Зайцево – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Травгевого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды возле Луганского – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • неподалеку от Новолуганского – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм, вооружения БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • вблизи Шумов – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Троицкого – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» 

  • вблизи Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районах Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7 ), Гольмовского, Зайцево (южное), Ленинского, Пикуз (до переименования Коминтерново), Дзержинского, Доломитного,  Новой Таврии, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»),  Минерального. Применялись минометы 120 и 82 мм, РПО «Шмель», БМП-2, АГС, РНГ, ПРГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Горловке в результате обстрела повреждена линия электропередач, вследствие чего отключены 29 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались около пяти тысяч абонентов. 

В результате обстрела Зайцево повреждены дома:

  • ул. Карбышева, 70 (кровля);
  • ул. Карбышева, 74 (кровля и фасад);
  • ул. Рыбалко, 177 (возгорание хозяйственных построек).
  • ул. Полетаева, д. 140. 

В Коминтерново в результате попадания снаряда полностью сгорели дома: 

  • ул. Черняховского, д. 14;
  • ул. Ахматовой, д. 37. 

Жертв среди мирных граждан нет. 

В «ЛНР» сообщили о четырех нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое, Калиновка и Логвиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов (СПГ).

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