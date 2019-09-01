Сводка из зоны ООС за 31 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести. Об это сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

шесть раз неподалеку от Водяного – из запрещенного минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

дважды неподалеку от Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Лебединского – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Новогнатовки– из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Зайцево – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Травгевого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Луганского – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку от Новолуганского – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм, вооружения БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Шумов – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Троицкого – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»

вблизи Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районах Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7 ), Гольмовского, Зайцево (южное), Ленинского, Пикуз (до переименования Коминтерново), Дзержинского, Доломитного, Новой Таврии, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»), Минерального. Применялись минометы 120 и 82 мм, РПО «Шмель», БМП-2, АГС, РНГ, ПРГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Горловке в результате обстрела повреждена линия электропередач, вследствие чего отключены 29 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались около пяти тысяч абонентов.

В результате обстрела Зайцево повреждены дома:

ул. Карбышева, 70 (кровля);

ул. Карбышева, 74 (кровля и фасад);

ул. Рыбалко, 177 (возгорание хозяйственных построек).

ул. Полетаева, д. 140.

В Коминтерново в результате попадания снаряда полностью сгорели дома:

ул. Черняховского, д. 14;

ул. Ахматовой, д. 37.

Жертв среди мирных граждан нет.

В «ЛНР» сообщили о четырех нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое, Калиновка и Логвиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов (СПГ).