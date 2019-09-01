Преданные друзья: На передовой с украинскими бойцами служат Джесси и Дан (Фото)

На передовых позициях ВСУ на Донбассе собаки Джесси и Дан вместе с бойцами защищают и охраняют государственные рубежи. Об этом рассказали в 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского на странице в Facebook.
Как сообщается, для военных собаки не просто добрые и верные друзья, но и хорошие помощники для улучшения настроения. «Ведь учеными установлено, что общение с животными отвлекает человека от дурных мыслей, он становится добрее, меньше болеет и дольше живет. Это играет и важную роль в условиях постоянных стрессов и психологических нагрузок. Их верность и преданность, острый слух, тонкое обоняние, смелость и неприхотливость – это качества, которые сделали собак неотъемлемой частью, они всегда находятся рядом с ребятами», – говорится в сообщении.
И отмечается, что сегодня воины не представляют свои будние дни без этих красивых и преданных друзей.
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