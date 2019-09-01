Переселенцы на Донетчине: Опубликованы новые данные об учете ВПЛ

В Донецкой области по состоянию на 29 августа официально зарегистрировано 494 840 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 29.08.2019 на территории Донецкой области учтено 417 121 семья и 494 840 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 107 666;
- дети – 63 580;
- лица с инвалидностью – 17 381;
- пенсионеры – 306 213.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 161 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 777;
- Краматорск – 48 121;
- Славянск – 39 625;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 813;
- Константиновка – 23 093;
- Марьинский район – 20 354;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 657;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 105;
- Селидово – 15 992.
Напомним, в Украине по состоянию на 27 августа учтены 1 млн 402 тыс. 869 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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