Переселенцы на Донетчине: Опубликованы новые данные об учете ВПЛ

Переселенцы на Донетчине: Опубликованы новые данные об учете ВПЛ

ДН

01.09.19 12:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 29 августа официально зарегистрировано 494 840 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 29.08.2019 на территории Донецкой области учтено 417 121 семья и 494 840 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 107 666;
  • дети – 63 580;
  • лица с инвалидностью – 17 381;
  • пенсионеры – 306 213.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 161 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 51 777;
  • Краматорск – 48 121;
  • Славянск – 39 625;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 813;
  • Константиновка – 23 093;
  • Марьинский район – 20 354;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 657;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 105;
  • Селидово – 15 992.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 августа учтены 1 млн 402 тыс. 869 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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