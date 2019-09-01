Переселенцы на Донетчине: Опубликованы новые данные об учете ВПЛ

В Донецкой области по состоянию на 29 августа официально зарегистрировано 494 840 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 29.08.2019 на территории Донецкой области учтено 417 121 семья и 494 840 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 107 666;

дети – 63 580;

лица с инвалидностью – 17 381;

пенсионеры – 306 213.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 161 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 777;

Краматорск – 48 121;

Славянск – 39 625;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 813;

Константиновка – 23 093;

Марьинский район – 20 354;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 657;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 105;

Селидово – 15 992.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 августа учтены 1 млн 402 тыс. 869 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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