НВФ «ЛНР» не согласовывают проведение ремонта моста в Станице Луганской, – ОБСЕ

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» не согласовывают проведение работ у разрушенной части моста у прифронтовой Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, вчера, 31 августа, в сопровождении представителя СЦКК к месту разбора фортификационного сооружения были доставлены кран, грузовик, автопогрузчик, аварийно-спасательный автомобиль ГСЧС. «Работники автодорожной службы были готовы начать работы по уборке разрушенных остатков части моста, но в 10:20 через СММ ОБСЕ украинская сторона получила информацию, что представители российско-оккупационной администрации не согласовывают проведение работ у разрушенной части моста», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ЛугОВГА, представителем НВФ «ЛНР» через СММ ОБСЕ было заявлено требование, чтобы «украинская сторона минимум за сутки предоставляла им ежечасный график выполнения работ, перечень задействованного оборудования, техники, количества людей».

Также сообщается, что вчера здесь работали 11 человек инженерной группы ГСЧС и 5 работников автодорожной службы. Они убирали песок и мусор от одной из частей сооружения. А 4 пиротехнических подразделения ГСЧС разминировали участок, определенный под будущую дорогу.

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ, и утвердили график таких на текущую неделю. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

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