Беспилотник ОБСЕ обстреляли и «оглушили»

Деятельность по мониторингу Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ остается ограниченной. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, незаконные вооруженные формирования обстреляли БПЛА Миссии у Таврического и воздействовали на БПЛА и Бойково.

«Управляя полетом мини‑БПЛА к северо‑востоку от н. п. Таврическое (неподконтрольный правительства, 76 км к западу от Донецка), наблюдатели слышали огонь из стрелкового оружия, по их оценке, направленный на БПЛА. Летательный аппарат удалось благополучно приземлить. За 5 минут до этого тот же мини‑БПЛА подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, в результате вероятного глушения», говорится в сообщении.

Также БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, из-за возможного глушения) во время полета у Бойковского (быв. Тельманово; неподконтрольный правительству, 67 км к юго‑востоку от Донецка).

Кроме того, медперсонал в больнице в Горловке (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставить наблюдателям информацию о жертве среди гражданского населения без разрешения от руководства незаконных вооруженных формирований.

На блокпосте, расположенном на западной окраине Приморского (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Мариуполя), трое вооруженных членов НВФ не разрешили патрулю Миссии проехать в направлении Набережного (неподконтрольный правительству, 33 км к северо‑востоку от Мариуполя), сославшись на «проведение в том районе работ по разминированию».

После того как наблюдатели совершили полет мини‑БПЛА в районе моста у Счастья (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска), офицер Вооруженных сил Украины на блокпосте, расположенном к северу от моста, сказал патрулю Миссии подождать, пока он уточнит у своего командования, можно ли отпустить наблюдателей без необходимости удаления отснятого материала. Поэтому наблюдатели прождали там примерно 2 часа, ситуация прояснилась и патруль Миссии покинул данный район, не удалив отснятый с помощью БПЛА материал.