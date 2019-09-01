На «Артемиде» – гонки: Ситуация в пунктах пропуска утром 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, КПВВ работают в штатном режиме и открылись по осеннему графику. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Госпогранслужба Украины не сообщает данных о ситуации на КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Нина: «8:28. Еду из Украины: заехали сразу, пешая, небольшая. На ДНР 40 машин –стоим»;

Наталья: «9:10 На выезд в Украину очереди нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Павел: «9:14. На Каргиле в Донецк машин 50 основной и 15 льгота»;

«Земляк»: «9:20. Каргил. На выезд из молодой республики очередь до моста. Машин 60, 70. Льготы 10 авто. Бабковозов нет. Пеших нет. На объездной на Артемиде гонки. Перекрыта часть дороги. ГАИ пускают по встрече. Повышенное внимание к самочувствию, ремням и местным номерам».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Марина: «8:13. на Октябре на 7:30 15 авто, льготы 2 авто».

О ситуации на КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР») и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.