Через линию разграничения на Донбассе не пропустили более 300 человек (Инфографика)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса за прошедшую неделю через линию разграничения в установленном порядке было оформлено 295,7 тыс. граждан и 35,5 тыс. транспортных средств. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, в течение недели все КПВВ на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей работали в штатном режиме, кроме КПВВ «Майорское», который 28 августа в связи с обстрелом незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ДНР» дорожного коридора временно прекращал функционирование с 12:50 до 14:00.

За указанный период 319 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения в связи с отсутствием необходимых документов.

На контролируемую территорию последовало 57 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в КПВВ выявлено 27 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки. За административные правонарушения к ответственности в КПВВ на линии разграничения привлечены 8 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в не действующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы», – добавили в пресс-центре.

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Напомним, с 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях перешли на осенний режим работы.

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