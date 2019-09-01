Под Талаковкой нашли шину с опасным содержимым (Фото)

Во время выполнения специальных задач в районе населенного пункта Талаковка (Донецкая обл.) мобильной группой Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил на обочине дороги была замечена пневматическая шина. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Для осмотра находки старший мобильной группы привлек кинолога со специально обученной на поиск взрывоопасных веществ, оружия и боеприпасов служебной собакой. И, как оказалось, не зря – в автошине был спрятан полиэтиленовый пакет присыпанный землей, в котором находились граната РГД-5, 1 пыл УЗРГМ-2 и боеприпасы к стрелковому оружию калибра 5,45 мм», – говорится в сообщении.

К месту находки был вызван наряд Национальной полиции Украины и им передан опасный сверток под охрану до прибытия группы пиротехников Государственной службы чрезвычайных ситуаций для извлечения и уничтожения данных боеприпасов.