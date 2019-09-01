Зеленский пригласил Польшу участвовать в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с председателем Совета министров республики Матеушем Моравецким. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества.

Глава Украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашей страны.

Еще одной темой переговоров было повышение эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран.