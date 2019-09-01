Госпитализирован в тяжелом состоянии: В Макеевке травмирован горняк

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) на шахта № 22 «Коммунаровская» тяжело травмирован горняк. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает «МЧС ДНР».

«Макеевка, Советский р-н, пос. Коммунар, шахта № 22 «Коммунаровская», ПАО «Шахтоуправление «Донбасс», приемная площадка 12 восточного конвейерного штрека пласта К2 – оказание медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Горноспасатели оказали медицинскую помощь проходчику 1984 г.р. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в больницу Макеевки.

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