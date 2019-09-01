«Новотроицкое» и «Марьинка» – пусто: Ситуация в пунктах пропуска днем 1 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

EL Tri-O Clan: 10:22. Из Горловки в Бахмут перед паспортным 50 машин»;

…: «13:29. В Горловке в 12:00 было 10 машин на заправке перед шлагбаумом»;

Инесса: «13:58. В Горловке в 11:25 перед шлагмаубом пусто. На паспортном 8машин. Днр-блокпосты прошли за 1,5 часа. В Украину 13:50 проехали»;

Светлана: «14:32. Из Горловки перед милицией никого на 12.00, паспортный – 40 минут. В серой зоне минут 40, паспортный Украина 25 минут. Из Бахмута на 14:15 – 40 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «13:01. В Донецк на Каргиле около 30-35 машин. Со стороны нулевого украинского сразу на въезд»;

Роман: «13:22. Каргил 10 льгота, 30 простая. Из Донецка»;

Андрей: «13:24. Каргил в Украину 35 машин общая, 12 льгота»;

Андрей: «13:34. На Каргиле в Донецк 30 авто, льготы нет»;

Елена: «13:48. Марьинка в Донецк – пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Мари: «11:04. На Еленовке в Украину до 20 машин»;

Dypman: «12:42. Еленовка из Украины пусто»;

Bob: «13:55. Пешим ходом на автобусах из Донецка в Мариуполь через Еленовку сегодня дорога заняла 3 часа. Это с прохождением всех БП и время поездки»;

Catty Psy: 14:33. Новотроицкое и Еленовка из Украины сразу на проверку».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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