Как в центре Мариуполя задерживали возможно причастных к смерти мужчины (Видео)

Патрульные полицейские Мариуполя (Донецкая обл.) догнали и задержали автомобиль с водителем и пассажиром, которые могут быть причастны к убийству. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что в полицию сообщили о том, что по улице Громовой было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Прибыв на место, свидетель рассказал правоохранителям о том, что он видел, как двое мужчин уехали на автомобиле, который он успел сфотографировать.

Через несколько часов сотрудники полиции получили ориентировку, что автомобиль движется в центре города.

Несколько экипажей полиции заблокировали транспортное средство и задержали мужчин.

В ходе задержания один из подозреваемых сообщил сотрудникам полиции свою версию смерти товарища: «Он укололся и умер. "Скорую" я ему лично вызвал. Приехал доктор, еле попал, поколол ему все руки. Это наш товарищ близкий».

На вопрос, почему подозреваемые скрылись с места происшествия, они сообщили, что их срочно вызвали на работу. Мужчин передали следователям Приморского района для дальнейшего выяснения обстоятельств.