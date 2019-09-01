В 4 школах Луганщины прозвучал первый звонок (Фото)

Сегодня, 1 сентября, в четырех учебных заведениях Луганской области состоялись школьные праздники. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Так, День знаний праздновали в городах Счастье, Старобельск и Попаснянском районе. По данным Погукай, в этом году в школу пошли более 53 тыс. детей.

Воспитанников школы-интерната в Счастье поздравили полицейские. На праздничной линейке школьники получили от полицейских и подарки – физиотерапевтические приборы, спортинвентарь и сладости, которые пригодятся воспитанникам во время нового учебного года.

Праздник первого звонка прошел в безопасности.

Погукай отметила, что полицейские продолжают и дальше работать в усиленном режиме, ведь в других населенных пунктах области День знаний будут праздновать 2 сентября, в понедельник.

Напомним, в Луганской области вблизи линии разграничения расположены 23 заведения дошкольного образования, 37 – общего среднего образования, 2 интернатных заведения, 4 учреждения профессионального и профессионально-технического образования. Они готовы к учебному году.

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