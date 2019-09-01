От нововведений в школах до банкноты в 1000 грн: Что изменится в Украине осенью

В Украине этой осенью граждан ждет ряд важных изменений. Из главных новшеств – педагогам повысят зарплаты, начнется борьба с фальшивыми лекарствами, а мелкие деньги начнут выводить из обращения, пишет «Сегодня.ua».

Так, в сентябре сразу несколько нововведений коснутся школ. Школьная форма не будет обязательной – эту норму еще в июне отменил указом президент Владимир Зеленский. Учителям же, начиная с этого учебного года, запретят объявлять на весь класс оценки – только лично родителям или ученику. Упразднят и доски почета.

В случае нехватки педагогов школам разрешат привлекать к урокам частных репетиторов или водить детей на уроки в кружки. В первый месяц осени педработникам детсадов и ПТУ, которых не коснулось повышение в прошлом году, поднимут зарплату на 10%. Например, воспитатель в садике будет получать не 4 173 грн, а 4 590 грн.

Также в начале осени начинается кампания Минздрава по борьбе фальшивыми лекарствами – на упаковки медицинских препаратов начнут наносить маркировку с данными об «оригинальности» препарата. Чуть позже для пациентов выпустят мобильное приложение для сканирования таких кодов с последующей проверкой в Гослекслужбе.

А для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) запустят новую программу по утеплению. Те смогут подавать на участие в ней заявки в Фонд энергоэффективности и возмещать 40-50% расходов на модернизацию своих домов.

Октябрь ознаменуется «денежными» новшествами: в оборот введут новую банкноту достоинством в 1 тыс. грн, а вот 1-, 2- и 5-копеечные монеты, наоборот, начнут выводить из обращения.

Кроме того, расширят перечень уполномоченных ведомств, через которые граждане Украины могут получать монетизированные субсидии. Если раньше их выдавали 38 банков, то с октября к ним присоединятся еще и местные органы соцзащиты.

С октября украинцам разрешат фотографироваться на документы в головных уборах. Правда, только из религиозных соображений и не закрывая лицо.

Во второй декаде месяца в Украину завезут около 500 тысяч доз вакцин против гриппа. Их сможет купить любой желающий в аптеке и привиться у своего врача или в частной клинике, если она работает с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В прошлом году цена дозы стоила около 200-300 грн.

В середине осени вступят в силу и новые нормы пожарной безопасности в гостиницах. Их будут обязаны строить огнестойкими и так, чтобы обеспечить подъезд пожарных машин. Разрешат устанавливать системы тушения тонкораспыленной водой и устройства для раннего выявления угроз.

В ноябре станет обязательным использование международного номера банковского счета (IBAN). Это позволит привести украинские банковские стандарты в соответствие с международными, а еще поможет банкам точнее идентифицировать страну и банк плательщика и получателя, избежать ошибок и быстрее проводить переводы.

В последний месяц осени вступят в силу строительные нормы, по которым число женских туалетов в кинотеатрах и театрах вырастет в 2 раза. Согласно новым требованиям, в туалетах кинотеатров предусмотрят один унитаз на 15 человек (ранее 30), а в театрах – один на 10 (ранее 20).

Также в ноябре украинцам добавят новые и удобные лоукост-авиарейсы сразу 3 перевозчика. Wizz Air собирается летать из Одессы во Вроцлав, Катовице, Братиславу и Будапешт (от 429 грн в одну сторону), в Гданьск (от 719 грн) и Берлин (от 1729 грн), Ryanair – из Одессы в Будапешт (от 250 грн), а его дочерняя компания Laudamotion – из Киева в немецкий Штутгарт (от 554 грн). К слову, новые рейсы будут и месяцем ранее: в октябре Wizz Air полетит из Львова в Ларнаку (Кипр) (от 719 грн), а украинский SkyUp – из Киева в Пардубице (Чехия) (от 1200 грн), из Львова и Харькова в Прагу (от 992 и 1500 грн соответственно).

Напомним, ранее эксперт рассказал, как в Украине изменятся цены на продукты осенью и зимой.

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