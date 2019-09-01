Нет гарантий безопасности: Работы у моста в Станице Луганской приостановлены

Сегодня 1 сентября был запланирован демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста у Станицы Луганской, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Представителями украинской стороны СЦКК в 09:30-10:15 ч. 01.09.2019 года была проведена встреча с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ, продемонстрирована готовность наших расчетов к проведению работ по обследованию участка местности у моста, разборка и расчистка завалов разрушенной части моста. Через СММ ОБСЕ НВФ РФ была доказана наша готовность к проведению работ, на что был получен отказ, относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие детального плана восстановительных работ», – говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что блокировка работ в Станице Луганской «в ​​очередной раз свидетельствует о целенаправленном несоблюдении вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в данном районе».

Как сообщалось ранее, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» не согласовывают проведение работ у разрушенной части моста у прифронтовой Станицы Луганской (Луганская обл.).

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ, и утвердили график таких на текущую неделю. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

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