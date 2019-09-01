Днем и ночью: Как ремонтируют трассу «Мариуполь – Запорожье» на Донетчине (Фото)

В Донецкой области участок трассы национального значения Н-08 от Мариуполя до Запорожья ремонтируют днем и ночью. Об этом сегодня, 1 сентября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
«Дорогу от Мариуполя до Запорожья ремонтируем днем и ночью. На отдельных участках ведется фактически новое строительство», – написал он.
Также глава области опубликовал фото:
Напомним, в пределах Донецкой области от Мариуполя в направлении Запорожья продолжается капитальный ремонт национальной трассы Н-08. Часть участка уже полностью отремонтирована. Часть – имеет усиленную основу и нижний слой асфальта. Также сообщалось, что ремонтные работы на трассе «Запорожье – Мариуполь» проводятся круглосуточно.
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