НВФ вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер (Фото, видео)

Сотрудники миссии ОБСЕ патрулировали зону разведения сил в районе КПВВ Станица Луганская. Находясь на мосту, на территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями «ЛНР», сотрудники миссии совершали облет прилегающих территорий. Они комментирровали и снимали на видеокамеру монитор пилота дрона, пролетавшего в том числе над позициями украинских военных. Наблюдатели миссии против данных действий представителей «ЛНР» не протестовали. Об этом сообщает правозащитник Константин Реуцкий на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал фото и видео инцидента.

«А на этом фото мы видим, как тело в форме "эмчеэс элэнэр" и чел, исполняющий роль журналиста молодой республики, помогают наблюдателю СММ ОБСЕ управлять дроном, летающим над украинскими позициями. Оказывается, так можно», – написал он.

Также он отметил, что ВСУ уже до основания разобрали блиндаж. Вывезли две машины бетонных блоков. «С противоположной видимость демонтажа создается только в присутствии наблюдателей ОБСЕ и журналистов. При нас они второй день лениво бросают лопатами песок с моста вниз. При этом куча под мостом растет, а на мосту почти не уменьшается. Такое впечатление, что по ночам они привозят туда свежий песок, чтобы было что лениво бросать на следующий день в присутствии наблюдателей ОБСЕ и журналистов. Сотрудники ГСЧС, разбирающие укрепления с нашей стороны, говорят, что если бы им дали подняться на мост, они демонтировали бы их "блокпост" часа за два. Я им верю», – написал он.

Как сообщалось ранее, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» не согласовывают проведение работ у разрушенной части моста у прифронтовой Станицы Луганской (Луганская обл.).

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ, и утвердили график таких на текущую неделю. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

Читайте также: