Участник АТО развивает собственный магазин в Мариуполе и своей работой ломает стереотипы

В Мариуполе (Донецкая обл.) участник АТО Сергей Катрюк в апреле 2019 года стал предпринимателем. Мужчина открыл магазин, где торгует одеждой, повышает сервис и своей работой ломает стереотипы об АТОшниках.

Сергей учился в Мариуполе на филолога, а после завершения обучения ушел добровольцем защищать родной город. В составе полка «Азов» он 4 года защищал передовые позиции Донецкой области, был старшим наводчиком минометного расчета. «Служба в АТО меня научила многим вещам. У меня есть повышенное чувство справедливости, знаю, что хорошо, а что плохо. И главное – я поверил в себя и свои силы», – поделился Сергей.

Во время службы в АТО Сергей познакомился с предпринимателем, который рассказал об особенностях ведения собственного дела. Два года Сергей думал, чем заняться. После возвращения к мирной жизни стал владельцем магазина. «Еще в окопах я много думал о собственном бизнесе. Я очень люблю модную одежду, считаю, что разбираюсь в этом, поэтому решил основать магазин и торговать одеждой», – рассказал мужчина.

Он обратился в Мариупольский центр занятости, где защитил бизнес-план и получил деньги на открытие собственного дела. Сейчас продает одежду в магазине и заботится о сервисе – всем клиентам Сергей предлагает бесплатно кофе. По словам Сергея, это многих удивляет, но помогает наладить диалог и установить какую-то связь с покупателем. «В моем городе очень низкий уровень сервиса. Я видел, как работают в магазинах Европы – там другой подход к клиенту. Человек пришел к вам с деньгами, вы должны уделить ему внимание, ведь он что-то хочет купить, а значит помочь вам заработать. Об этом надо помнить малому бизнесу у нас», – считает Сергей.

Перед открытием магазина Сергей собирал документы и носил различные справки чиновникам, хотя, по его мнению, в XXI веке такого не должно быть. «Весь мир движется к электронным сервисам, а мы все носим картотеки и скоросшиватели. Мне это странно, такого не должно быть, если мы хотим развивать предпринимательство. Некоторые комиссии собирались по 20 дней там, где должны просто поставить подпись. От этой бюрократии надо избавляться», – говорит предприниматель.

Также Сергей своей активной жизненной позицией хочет вдохновлять других участников АТО на изменения в жизни, чтобы они не боялись что-то начинать и верили в себя. «Когда я начинал дело, тоже боялся. Но сейчас, когда прошел этот этап и набрался опыта, это кажется довольно простым. Громко – верить в себя и не слушать тех, кто будет говорить иначе. Если вы чувствуете, что это ваше дело, делайте. Только так можно узнать, подходит ли оно тебе», – подытожил предприниматель.

Источник: Бізнес-Схід

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