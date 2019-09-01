«Река жизни»: Прифронтовому городу на Донетчине посвятили мурал (Фото)

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) на стене пятиэтажки появился мурал «Река жизни». Об этом на своей странице в Facebook рассказал художник из Харькова Александр Бритцев.

«Новый мурал. Посвященный городу Авдеевка. Название которого "Река жизни"», – написал он.

Также художник опубликовал фото создания мурала:

Пользователи соцсети прокомментировали увиденное:

Натали: «Вы супер! Очень красиво! Как такие муралы украшают город!»;

Ольга: «Красота»;

Oleksiy: «Мурал дійсно крутий і вражаючий!».

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