Зеленский соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и правоохранительных органов

2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов. Об этом передает пресс-служба Главы государства.

По информации Офиса Президента, встреча начнется в 12:00.

«В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).