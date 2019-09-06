Переселенцы рассказали, почему отказываются покидать модульные городки

В Запорожье ситуация с проживанием переселенцев в модульном городке такая же сложная, как и в Харькове, поскольку это временное жилье также находится в аварийном состоянии и людям нужно искать новое. Об этом рассказала правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина.

«В Запорожье модульному городку уже три года и его также нужно ремонтировать. Люди, которые там живут, в большинстве – социально незащищенные категории, о которых нужно позаботиться», – сказала она.

По ее словам, в Запорожье многодетным семьям переселенцев предложили переехать из модульного городка в общежитие в области, но люди не соглашаются по нескольким причинам, и одна из – них отсутствие работы или возможности к ней добираться.

«Если они согласятся выехать, то потеряют возможность зарабатывать, и семье придется жить исключительно на социальные льготы. Хотим ли мы систематически увеличивать количество людей в Украине, которые живут исключительно за счет социальной помощи? Мы же должны способствовать их интеграции, создавать для них рабочих места», – отмечает Вершинина.

Правозащитница сообщила, что в этом году для переселенцев в Запорожье реализовали проект по трудоустройству. «Идея проекта в том, чтобы взять на работу женщин-переселенцев, дать им официальную занятость, зарплату, возможность выполнять социально важные вещи. Они делали сухие борщи, которые шли как гуманитарная помощь в "серую зону". У нас работали женщины из модульного городка в Запорожье. Мы их спрашивали, если там так сложно жить, дорогие коммунальные услуги, сейчас у вас есть работа, есть зарплата, может вы попробуете снять себе отдельное жилье? Они говорят, что самый большой страх, что хозяин за месяц-два попросит съехать, а платить снова посредникам достаточно дорого», – рассказывает менеджер проекта «Советник по вопросам ВПЛ».

«Второй момент – даже такое жилье в модульном городке немного дешевле, чем средняя рыночная цена. И хотя там хуже условия, но люди согласны на эти условия, чтобы платить немного меньше», – добавила она.

Эксперт уверена, что местные власти имеют возможности, чтобы помочь социально незащищенным переселенцам, живущим в модульном городке, решить жилищную проблему, как вариант – софинансирование аренды на определенный срок, пока люди не смогут закрепиться на новом месте.

Напомним, в Запорожье в городке для переселенцев сегодня проживает 250 постояльцев. Этот модульный городок на 500 мест в 2015 году как гуманитарную помощь Украине предоставила Германия. По техническим требованиям этот городок должны были списать еще 2 года назад. Но ежегодно продлевают срок эксплуатации, потому что поселить переселенцев больше некуда.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. Пока о принудительном отселении людей речь не идет. Ситуацию с каждой семьей в городке обещают рассматривать отдельно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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