Представители «ЛНР» хотят осмотреть часть моста у Станицы Луганской с украинской стороны

Украинские саперы без предварительного согласования хотели обследовать подконтрольную «ЛНР» территорию на КПП «Станица Луганская». Об этом заявили представители «ЛНР» и расценили как провокацию.

Там подчеркнули, что саперы «республики» и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно осмотрели неподконтрольную правительству территорию у разрушенного моста на КПП «Станица Луганская». Теперь в «республике» ожидают ответных действий, а именно допуска своих саперов на контролируемую правительством Украины часть моста и говорят, что 30 августа саперы ГСЧС Украины не прибыли для проведения согласованных совместных работ.

«31 августа, сотрудники ГСЧС прибыли на места разлома (разрушенного пролета моста – прим.) с намерением возобновить работу. Однако если 30 прибытие специалистов Украины на территорию ЛНР было оговорено и подтверждено, что не помешало Киеву нарушить договоренности, то сегодняшние действия не что иное, как провокация», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, НВФ вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской.

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ, и утвердили график таких на текущую неделю. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

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