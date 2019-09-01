В Майорске ремонтируют разрушенный снарядом дом (Фото)

В Майорске (Донецкая обл.) начали ремонт кровли в доме №19 по улице Станция Майорская. Об этом сообщает на своей странице в Facebook военно-гражданская администрация поселка Зайцево.

«Искренняя благодарность за это Благотворительной организации "Благотворительный фонд адвентисткой агентство помощи и развития Украины" (ADRA). Благотворительные дела всегда возвращаются сторицей, ведь хороший поступок олицетворяет собой любовь, заботу, добро», – говорится в сообщении.

В комментариях местные жители благодарят благотворителей и пишут, что ждут помощи в восстановлении домов в Жованке.