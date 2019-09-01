Пару лет назад едва мог оплатить съемное жилье: Переселенец рассказал, как стал владельцем бизнеса

В Коростене (Житомирская обл.) переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Хрустального (до переименования Красный Луч, Луганская обл.) зубной техник Константин Кот развивает собственное дело. Сейчас у мужчины есть собственная зуботехническая лаборатория, постоянные клиенты и стабильный доход, а еще несколько лет назад он едва мог оплатить съемное жилье. Переселенец хорошо знает, как это – в одно мгновение оставить свой дом и начать новую жизнь.

«Когда начались боевые действия, я оставался в родном городе Хрустальный, думал, что это ненадолго, сколько там те бои будут длиться – месяц-два? Все родственники уехали, а я остался. Когда же стало понятно, что никто не будет развивать эти территории, ничего не будет двигаться, я собрался и поехал работать в Киев. В Хрустальном у меня зарплата была очень хороша, когда я устроился в Киеве в зуботехническую лабораторию, то понял, что эта работа в столице вообще не ценится. Оплата была очень маленькая. Не хватало даже, чтобы оплатить жилье», – вспоминает Константин.

Тогда мужчина четко решил, что должен начинать собственное дело, но денег на то, чтобы приобрести оборудование, у него не было. «У меня остро стоял вопрос, как купить печь для керамики. Она была очень дорогая, б/у стоит более 60 тыс. грн. Откуда взять эти деньги, если нет возможности даже квартиру оплатить? Такую возможность я получил, получив грант одного из фондов. Тогда понемногу начал работать, как ФЛП в Ирпене под Киевом. Но снимать офис в Киеве все равно было не по карману. Тогда и решил переезжать в Коростень, где снять жилье можно было в 5 раз дешевле чем в столице», – рассказал мужчина.

Переехав в Коростень, Константин практически все заработанные средства вкладывал в покупку нового оборудования, необходимого для работы. А еще искал грантовые программы. Так и наткнулся на проект представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине. Мужчина заполнил заявку, прошел тренинг, защитил бизнес-план и получил финансирование на покупку зуботехнических столов. «До этого я работал за письменным столом, который не был приспособлен для моей работы. Работа у нас пыльная, приходилось работать в респираторе, еще как-то и пылесос приспосабливать, как вытяжку или, чтобы сдуть пыль. Взять и выделить 64 тыс. грн на столы – такой возможности не было. Теперь мне стало значительно проще работать. Здесь все под рукой, не нужно ничего искать, есть вытяжка, так же есть готовые решения с освещением. То есть можно сосредоточиться на работе, это существенно влияет и на качество, и на скорость», – рассказывает Константин.

Сейчас Константин Кот продолжает развивать дело, учит стажеров, которых в дальнейшем планирует принять на работу, и радуется, что благодаря участию в проекте смог существенно улучшить материальное положение своей семьи. «На то, чтобы получить возможность заниматься собственным делом в отдельном помещении со всем необходимым оборудованием, мне пришлось работать 3-4 года. Но если бы я делал все это сам без грантовой поддержки, я бы пришел к результату лет через 10-12», – констатирует Константин Кот.

Источник: Перший житомирський інформаційний портал

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