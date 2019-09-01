СБУ и Нацполиция проверяют школы перед торжественными линейками по случаю начала нового учебного года

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят проверки школьных дворов перед торжественной линейкой по случаю начала нового учебного года. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Силовики с собаками проверяют дворы и кабинеты на наличие взрывчатки и опасных предметов. Такие мероприятия будут проводиться 1 и 2 сентября.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, родители могут спокойно отпускать детей в школу, им ничего не угрожает. «Это мероприятие для защиты, а не для нагнетания ситуации», – сказала она.