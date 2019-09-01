Украинские военные заняли новые позиции у пригорода Горловки, – волонтер

Украинские военные заняли новые позиции у пригорода временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 1 сентября, на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«В районе пригорода Горловки, наша пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Причм вынудили их отойти без применения оружия, соблюдая все договоренности про перемирие», – написал он.

Он отметил, что пока стоит хорошая погода «пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед». «Получилась ситуация , что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они прихватив свое оружие просто сбежали в тыл оставив свои укрепленные позиции», – пояснил он.