Европа должна решительно реагировать: Президент Польши напомнил об агрессии РФ против Украины и Грузии

Современная Европа должна решительно реагировать на агрессию одних стран против других, ведь умиротворение агрессора может привести к еще худшим последствиям. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил президент Польши Анджей Дуда во время главных памятных мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве, передает «Укринформ».

«Невозможно переходить к нормальной повестки дня в свете таких действий, должны быть санкции, должны быть решительные шаги, должно быть видно, что каждая военная агрессия встретит абсолютно решительный и крепкий ответ. Это вызовы, поэтому я подчеркиваю: business as usual, закрывание глаз является не рецептом для сохранения мира, а простым способом сделать агрессоров еще беспардоннее, способом дать разрешение на очередные атаки», – заявил Дуда.

По его словам, в 2008 году военная агрессия произошла против Грузии, в 2014 году – против Украины. «Сегодня меняются границы, осуществляется оккупация, есть пленные, военные провокации. Мы должны быть решительными, чтобы драма Второй мировой войны, которую пережил весь мир, больше никогда не повторилась, поскольку это – ответственность перед нашими народами и народами мира, чтобы больше никогда не было вооруженных агрессий», – сказал президент Польши.

Дуда подчеркнул, что если бы перед войной западный мир активно и решительно отвечал на агрессивные действия Гитлера – аншлюс Австрии, оккупацию Чехословакии, преследования евреев в Германии, – то драмы Второй мировой войны, возможно, никогда бы не произошло.