В Константиновке открыли арку влюбленных

В Константиновке (Донецкая обл.) в сквере Тихом открыли арку влюбленных. Она находится возле городского ЗАГСа. Здесь пары могут фотографироваться и вешать именные замки, как символ любви.

Первыми свой замок на арку влюбленных повесили молодожены Елена и Олег Гришины. Они расписались 31 августа. С этим пару поздравили местные жители и организаторы открытия арки влюбленных. «Эмоции, конечно, на высоте. Поздравили хорошо. Очень приятно», – говорит Елена.

Подарки от организаторов получили также Анна и Петр. Они в браке прожили 50 лет. «Жизнь была разной: и тяжелой, и много хорошего было. Главное – нужно друг другу доверять и любить друг друга», – отмечает Петр.

«Может быть наша молодежь будет пример с нас брать, что мы такие счастливые под этой аркой. Пусть эта арка процветает», – говорит Анна.

Кованная арка изготовлена из металла и весит 400 кг. Возле нее установлены солнечные панели. Такой подарок городу сделал местный бизнесмен Сергей Чертков. «В каждом городе должен быть какой-то символ любви, где влюбленные смогут сказать друг другу слова любви, выразить свои чувства. Мы задумали этот проект и воплотили его в жизнь. Я надеюсь, он станет хорошим, добрым символом города Константиновки», – рассказал он.

Подарок оценили и местные жители. «Побольше бы таких конструкций для детей, для влюбленных. Сделать бы как маленький городок», – отметила жительница Константиновки Ольга.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»