Почему переселенцы хотят голосовать на местных выборах, – мнение

Эксперты и правозащитники прилагают максимум усилий, чтобы у переселенцев появилась возможность голосовать на местных выборах, которые состоятся в 2020 году, но для этого нужно изменить законодательство. Об этом рассказала советница по вопросам ВПЛ в Запорожской области Анастасия Перепелица.

«Избирательные права и право принимать участие в формировании власти – это базовые права. Без реализации этих прав невозможны и постройка жилья, и тому подобное. Это очень важный вопрос. Не все понимают, почему именно переселенцы хотят голосовать», – сказала она.

«После того, как мы столкнулись с тем количеством нарушений базовых прав человека с начала войны, очень важно, чтобы в тех городах, где мы проживаем, где мы работаем, где мы хотим остаться, чтобы эти города развивались. Для нас это очень принципиально. Чтобы та Украина,которую мы защищали, которую мы любим и выбрали, чтобы она была очень успешной, а эти города, села и поселки», – развивались – продолжила Перепелица.

Правозащитница отметила, что избирательный процесс – взаимен. «Не только люди выбирают власть, но и власть прислушивается к людям, которые ее выбирают. Поэтому очень важно это сотрудничество с местной властью и переселенцами. Важна обоюдность этого процесса. Поэтому возможность голосовать на местных выборах для ВПЛ улучшит это сотрудничество и даст возможность более эффективно решать проблемные вопросы – и с жильем, и с административными, и с социальными услугами», – резюмировала эксперт.

Как сообщалось ранее, 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Документ вступит в силу только с 1 декабря 2023 года, если его подпишет президент. При этом новый Избирательный кодекс не решает проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Запорожье»

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