Луганщина: Как сейчас работает областная больница-переселенец

На Луганщине главной проблемой в работе перемещенной с неподконтрольной украинским властям территории региона Луганской областной клинической больницы является отсутствие помещения для размещения в нем всех отделений учреждения. Об этом рассказал главный врач больницы Федор Соляник.

«Для областной клинической больницы как для структуры, которая имеет свою материальную базу и кадровый потенциал, эти 5 лет прошли мимо. Сегодня мы имеем 5 стационарных отделений, в которых насчитывается 80 коек. Это урологическое отделение, сосудистой хирургии и ортопедо-травматологическое, расположенные на базе центральной городской больницы Лисичанска. Также есть объединенное отделение хирургии и проктологии в Рубежном на базе городской больницы», – говорит он.

По его словам, отделения областной больницы должны располагаться в одном помещении, а не в разных и тем более – не в разных городах. «Современная больница должна иметь свою специфическую инфраструктуру. Я уже не говорю о пищеблоке и других вещах, которые сопровождают процесс лечения, например, прачечная. Это мы все можем заказать – нет проблем. Проблема в другом – есть такие постулаты, которые мы не можем переступить. Это стерилизация хирургических материалов и инструментария. Это своевременное обследование больного. То есть – есть алгоритмы, стандарты – протоколы, которые регламентируют оказание помощи от А до Я», – отмечает Соляник.

«Если это многопрофильная больница, то мы в таком случае имеем возможность переводить больного из одного отделения в другое. Не тратить время. Сейчас у нас, если, не дай Бог, что-то случилось в Лисичанске в отделении, мы должны транспортировать больного в Рубежное. Если нужно обследовать, мы должны из Рубежного или Лисичанска в нашу консультационную поликлинику, которую мы тоже арендуем», – пояснил главврач.

Руководитель Луганской областной больницы также рассказал, почему медучреждение планирует переехать в Северодонецк, в здание, где сейчас располагается военный госпиталь.

«Мы не сидели сложа руки. Мы объездили весь город Северодонецк. Да, были здания, которые можно было после капитального ремонта и реконструкции приспособить хотя бы под консультативно-диагностический центр, если не под стационар. К сожалению, они все находятся в частных руках, они все выкуплены, и, когда хозяева узнавали, что мы заинтересованы, они выставляли непомерно высокие цены», – рассказал Соляник.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке военный госпиталь уведомили, что через три месяца им прекращают аренду помещения, поскольку в это здание планирует переехать Луганская областная клиническая больница. Однако есть вариант, что помещения больница и госпиталь будут использовать совместно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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