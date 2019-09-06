Болел ребенок и сдали нервы: История переселенки, переехавшей из модульного городка

В Харькове многодетная переселенка Виктория Лаптева – одна из немногих покинула модульный городок и сняла квартиру, хотя признается – выезжала под давлением.

«"Выезжайте, вы должны уже были снять жилье, вы должны уже купить, вы должны работать". И это каждые полгода. Просто в один прекрасный момент у меня нервы сдали. Мне старший сын говорит: Мама, давай снимем жилье и я буду помогать. Из-за этого мой ребенок бросил учебу», – вспоминает Галина.

Помочь женщине некому. Она стала вдовой, когда была беременна пятым ребенком. На неподконтрольной украинским властям территории семье приходилось голодать. Чтобы оплачивать скромное съемное жилье, переселенка работает на двух работах, а еще двое ее старших детей также готовы бросить учебу, чтобы помочь матери.

«Я работаю на двух работах. Пришлось устроиться только уборщицей. Куда ни пойду – везде отказывали. Одна прямым текстом сказала: "Что вы хотите, у вас зубов нет, как мы вас возьмем продавцом? С вашей внешностью вы будете напоминать какую-то алкашку"», – рассказывает переселенка.

На фоне пережитого стресса у всей ее семьи проблемы не только с зубами, но и со здоровьем в целом. Больше всего пострадали младшие дети Галины. «Болел ребенок, у меня действительно были истерики. Мне врач в "Охматдете" посоветовал съехать на квартиру, говорит – очень тяжело жить в модульном городке и может быть из-за пластика ваш ребенок болеет», – отметила женщина.

После переезда на съемное жилье ребенок действительно перестал болеть. Сегодня мальчик занимается спортом и мечтает стать известным футболистом и ни в коем случае не хочет возвращаться в модульный городок.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. Пока о принудительном отселении людей речь не идет. Ситуацию с каждой семьей в городке обещают рассматривать отдельно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Настоящее время»

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