В Северодонецке военному госпиталю прекращают аренду помещения

В Северодонецке (Луганская обл.) военному госпиталю прекращают аренду помещения. С 30 ноября они должны искать другое. Письмо об этом им прислали из Луганской облгосадминистрации.

Как сообщил командир военного госпиталя Андрея Телефанко, за три года работы здесь оказали медицинскую помощь свыше 25 тыс. военнослужащим и почти 50 тыс. гражданским.

«Каждый день у нас с 15:00 ведется амбулаторный прием гражданского населения. Также у нас оказывается неотложная или экстренная медицинская помощь гражданскому населению – оперативные вмешательства проводятся. Так, за этот период было выполнено 482 оперативных вмешательств относительно гражданского населения. По раненым за период существования в Северодонецке у нас было прооперировано 474 человека, травмированных было 1412 человек», – рассказал он.

Военный госпиталь переехал в пустое помещение Северодонецкой больницы из Сватово в мае 2016 года. Здание отремонтировали за деньги правительства Японии. «Само помещение внешне было обшито пенопластом, крыша была перекрыта, металлопластиковые окна были поставлены, но в середине никакого ремонта не было», – говорит командир госпиталя.

Сейчас кабинеты госпиталя продолжают ремонтировать. Как сообщил и. о. заместителя начальника медучреждения Роман Исаенко, ремонтом своими силами занимаются военнослужащие. «Манипуляционный кабинет мы освежаем, потому что здесь была старая плитка. Она уже лущилась, обваливалась. Полноценно мы не могли здесь работать», – отметил он.

27 августа военные медики получили письмо, подписанное главой Луганской облгосадминистрации Виталием Комарницким. В нем указано, что через три месяца срок аренды помещения заканчивается, а ее продление невозможно. Помещение, в котором находится военный госпиталь, планирует использовать Луганская областная больница.

По словам губернатора Луганщины Виталия Комарницкого, военным медикам предложили совместное использование помещения госпиталя с областной больницей. «Там 6 тыс. кв. м. и нужно рассмотреть совместное использование этих площадей. Насколько сейчас загружен госпиталь, я не могу сказать. Такие совместные формы есть в Донецкой области – это в Мариуполе, в Покровске. Но там городские больницы, и они совместно используют помещения», – сказал он.

Командир военного госпиталя в Северодонецке Андрей Телефанко сообщил, что медики ждут приезда комиссии, которая оценит ситуацию с медучреждением. «Я уверен, мы останемся на своем месте. Никто военнослужащих и медицинский персонал никуда отсюда не заберет», – считает он.

Вопрос аренды помещения представители военного госпиталя планируют сегодня, 2 сентября, обговорить с губернатором Луганщины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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