В Харькове переселенке с инвалидностью отказали в проживании в доме-интернате (Фото)

В Харькове переселенцы, живущие в модульном городке, оказавшиеся на грани выселения, пытаются самостоятельно решить свои жилищные проблемы, но пока безуспешно. Одна из таких семей – переселенцы из ныне неподконтрольного украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.).

В семье переселенки Ирины Лаптевой у каждого члена семьи есть инвалидность – у нее, у мужа и у ребенка. В Дебальцево у них осталась трехкомнатная квартира, но возвращаться домой после пережитого ужаса обстрелов люди не хотят.

Ее муж – Виталий еще несколько лет назад мог ходить и работать, но сейчас мышцы атрофировались, он практически не двигается и очень переживает, что не может спасти свою семью от выселения из модульного городка. «Объявлю сухую голодовку, я пойду на крайние меры, пусть я умру здесь, а других методов борьбы у нас нет», – говорит переселенец.

Ирина пытается найти съемное жилье, но арендодатели, узнав о том, что члены семьи являются переселенцами с инвалидностью, в аренде отказывают, несмотря на заверения женщины в платежеспособности и аккуратности. От отчаяния Ирина постоянно плачет, но не сдается и идет за помощью в мэрию.

Фото: скриншот видео канала «Настоящее время»

Для людей с инвадидностью в Харькове сделали два предложения по жилью – это хоспис и дом престарелых. Само слово «хоспис» Ирину пугает, поэтому она выбирает второй вариант и направляется в Харьковский гериатрический пансионат ветеранов труда. Здесь ее встречает лично руководитель учреждения и медперсонал.

Фото: скриншот видео канала «Настоящее время»

Этот дом престарелых открыли около 40 лет назад. Средний возраст постояльцев – 87 лет. Чтобы получить здесь место, нужно отдавать 75% пенсии. За это предоставляют медицинское обслуживание, 4-разовое питание и комнату.

Фото: скриншот видео канала «Настоящее время»

Ирина осматривается и снимает видео для мужа. Однако после того, как сотрудники пансионата узнают, что у нее есть ребенок, ее начинают убеждать, что не смогут принять ее семью.

«Я не вижу смысла ущемлять жителей, которые здесь много лет живут, ради того, чтобы кому-то помочь. Поверьте, вас не примут. Психологически. Будут постоянные жалобы, будут конфликты», – говорит сотрудница пансионата Ольга Ивашак.

«Не предусмотрено проживание детей здесь. Это если будут менять положение, но пока такого нет», – заявил директор пансионата Борис Баев.

«Условий даже нет. Ну, как с таким ростом – это ж нужно какие-то условия», – утверждает заведующая медицинским отделением пансионата Ирина Николаева.

Медики выдвинули слишком много аргументов против проживания Ирины и ее семьи в пансионате, женщина, не выдержав, расплакалась. «Я и не приеду. Мы сюда и не хотим. Мы максимум усилий приложим, чтоб найти квартиру», – сказала после такого приема Ирина.

Фото: скриншот видео канала «Настоящее время»

Почему в мэрии переселенцам с инвалидностью предложили этот пансионат, как вариант переселения из модульного города, Ирина не знает. Но даже директор этого учреждения предполагает, что «лишь бы сбагрить». Из 30 пенсионеров-переселенцев из модульного городка в дом престарелых в Харькове согласился переехать лишь один человек.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее людей информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. Пока о принудительном отселении людей речь не идет. Ситуацию с каждой семьей в городке обещают рассматривать отдельно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Настоящее время»

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