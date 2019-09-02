Прощальный «подарок» пенсионерам-переселенцам от ушедшего правительства

На исходе августа (а именно – 21 числа) правительство в очередной раз озаботилось проблемами пенсионеров-переселенцев. Как следствие, было принято Постановление КМУ №788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины», которое снова «усовершенствовало порядок назначения, восстановления и проведения пенсионных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ)».

Учитывая тот факт, что на момент принятия этого постановления прежнему правительству оставалось работать всего неделю, можно сказать, что оно сделало пенсионерам-переселенцам свой прощальный «подарок». Чем же уходящее правительство на этот раз «одарило» ВПЛ?

Кому должны мы – всем прощаем

Для четкого понимания ответа на этот вопрос, необходимо вернуться немного назад – в май 2018 года. 24 мая прошлого года правительство опять (говоря его собственными словами) «усилило социальную защиту переселенцев», приняв уже ставшее знаменитым постановление №335 «О внесении изменений в постановление КМУ от 8 июня 2016 года №365». «Усиление» заключалось в том, что данное постановление полностью остановило все выплаты долгов по пенсиям переселенцам до принятия специального документа.

С этого момента новая редакция п.15 «Порядка назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ» зазвучала так: «Суммы социальных выплат (читай – пенсий ВПЛ, – авт.), не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом министров».

Первые несколько месяцев правительственным чиновникам удавалось морочить голову пенсионерам-переселенцам, клятвенно обещая им скорое принятие этого самого отдельного порядка выплат пенсионных долгов переселенцам. Однако потом стало вполне очевидно, что правительство не намерено принимать этот порядок в принципе и долги по пенсиям переселенцам зависли прочно, всерьез и надолго.

Будущее показало верность подобной оценки, т.к. прежний Кабмин до самого конца своей работы так и не принял никакого порядка выплат долгов по пенсиям переселенцам.

В такой ситуации некоторые пенсионеры-ВПЛ начали пытаться выбивать долги по пенсиям через суды. Застрельщиками процесса выступили правозащитные организации.

Все дороги ведут в… суд

«Не ожидая ничего, пенсионерам-переселенцам нужно немедленно добиваться выплат задолженности в суде. Очень часто людям на местах говорят: "Ждите, постановление скоро будет". Но нужно понимать, что людям, которые обратились еще в мае 2018 года за получением задолженности по пенсии, по состоянию на сегодня долги до сих пор так и не выплатили. Суды становятся на сторону гражданина и его прав, исходя из того, что положение, которое определяет порядок выплаты задолженности, уже определено законом. А правительство банально экономит на ВПЛ. Некоторые из тех, кто обратился в суд, уже получили задолженность…», – заявила в конце января нынешнего года юрист общественной организации «Донбасс-SOS» Мария Красненко.

Магическое словосочетание – «уже получили», оказало нужное воздействие и иски пенсионеров-переселенцев по поводу долгов по выплате пенсий стали исчисляться уже тысячами.

В ответ на это в конце августа 2018 года правительство приняло отдельный порядок… выплаты долгов по пенсиям по решению суда. Он касается не только ВПЛ, но вообще всех пенсионеров. Этот порядок предусматривает, что сумма пенсии, которая должна быть выплачена по решению суда, пересматривается специально созданной при Пенсионном фонде Комиссией по вопросам погашения задолженности по пенсионным выплатам по решению суда. При отсутствии положительного решения этой комиссии Пенсионный фонд может отказаться выполнять решение суда и выплатить долги по пенсиям…

Совместный суд, еще не повод…

Как показало будущее, свежеиспеченный механизм оказался вполне эффективным. На фоне того, что, пенсионеры-ВПЛ выигрывали более 80% дел о выплате долгов по пенсиям в судах, львиную долю этих решений Пенсионный фонд откровенно игнорировал.

«После того, как Верховный суд принял образцовое решение, Пенсионный фонд рекомендовал своим представительствам на местах выполнять решения по делам, которые являются типичными и не оспаривать их. Пенсионный фонд насчитывает пенсии, но… не выплачивает их. Мы не можем выплатить задолженность, поскольку не можем обойти правительственное Постановление №335. Правительство не предусмотрело порядок таких выплат. Кроме того, в бюджете не предусмотрено соответствующих средств на подобные выплаты», – обрисовала ситуацию 2 месяца назад в парламентском Комитете по правам человека заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

По ее словам, по состоянию на 1 июля 2019 года Пенсионный фонд не выполнил около 90% всех судебных решений. Как следствие, общий долг по судебным решениям о выплате пенсий переселенцам на тот момент составлял уже 599,8 млн грн.

«Невыплата пенсий и задолженности по пенсиям для лиц, которые переместились в результате конфликта, уже давно приобрела масштабы общегосударственной проблемы с кучей подводных камней. С одной стороны, еще 3 марта 2018 года Верховный суд Украины вынес положительное решение в образцовом деле о возобновлении выплаты пенсий и задолженности по пенсиям ВПЛ. С другой – органы Пенсионного фонда вопреки законодательству не выполняют решения судов», – прокомментировали ситуацию в Благотворительном фонде «Право на защиту» («Право на захист»).

Признать незаконным и недействительным

Так все могло бы продолжаться еще очень долго. Однако 11 июня нынешнего года Киевский окружной административный суд, рассматривая иск по делу № 640/18720/18, признал незаконными и недействительными отдельные положения постановления №335. В частности, речь идет о вторых подпунктах пунктов 1 и 2 документа.

Если опустить «лирику», то суд признал, что сам тезис о том, что «суммы социальных выплат, которые не выплачены за минувший период, выплачиваются на условиях особого Порядка, определенного Кабинетом Министров Украины» не имеет законной силы и долги по пенсиям должны погашаться без всяких особых условий. Таков закон и правительство не может своими подзаконными актами регулировать его нормы.

Несмотря на то, что это было решение лишь первой судебной инстанции, звоночек в общем и целом для правительства был очень тревожным. По сути, у Пенсионного фонда отнимали единственное основание, согласно которому он мог не выплачивать пенсионерам-переселенцам долги по пенсиям.

Примечательно, что еще раньше правозащитникам удалось также отменить в суде некоторые пункты другого правительственного постановления, имеющего прямое отношение к пенсионным выплатам переселенцам. Речь о Постановлении КМУ №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам», принятом 8 июня 2016 года.

В такой ситуации 21 августа нынешнего года правительство и приняло свое Постановление №778. В чем его основная суть?

В команде правительства замена

Во-первых, согласно Постановлению №778, Постановление №365 больше не регулирует пенсионные выплаты. Вообще. Во-вторых, Постановление №778 учитывает, что особый порядок выплат долгов по пенсиям переселенцам, предусмотренный Постановлением №335, признан судом незаконным, и переносит этот особый порядок в другое постановление КМУ – №637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам». Это постановление полностью дееспособно, а новые поправки к нему в суде пока никакими исками правозащитников не обременены.

Таким образом, прежнее правительство быстро и элегантно нивелировало все победы правозащитников в судах по поводу незаконности введения какого бы то ни было особого порядка выплат пенсионных долгов ВПЛ. Особый порядок выплат снова фигурирует в постановлениях правительства и правозащитникам нужно теперь подавать новые иски о признании незаконными и недействительными соответствующих положений еще и этого постановления. Дело это хлопотное и весьма небыстрое.

Кстати, в Постановление №637 из Постановления №365 перекочевал и порядок проверки пенсионеров-переселенцев, основанный на печально известной системе «Аркан». Пенсионный фонд, как и прежде, может по собственной инициативе обратиться в государственные органы или органы местного самоуправления и на основании справки или даже просто данных реестра любого из этих органов приостановить выплату пенсии ВПЛ.

Как известно, ранее Пенсионный фонд регулярно и с удовольствием пользовался данными системы «Аркан» и массово останавливал пенсионные выплаты переселенцам. Судя по всему, практика эта будет продолжена.

Что скажет новое правительство?

Таким образом, можно констатировать, что в поединке за пенсионные долги между переселенцами и правозащитниками – с одной стороны, и правительством – с другой, уверенно победило правительство, которое особенно и не скрывало своего отношения к пенсионным и социальным выплатам переселенцам. Идея, что нужно максимально экономить на этих выплатах, постоянно шла красной нитью через большинство высказываний и действий его чиновников.

В такой ситуации некоторый оптимизм может внушать только то, что старый Кабмин, создавший переселенцам немало проблем с выплатами, несколько дней назад канул в лету. В Украине появилось новое правительство во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Будет ли оно преемником политики предыдущего КМУ в отношении пенсионеров-переселенцев или можно надеяться на какие-то изменения в этой политике?

Ответа на этот вопрос пока нет. Есть только, как и прежде, надежно заблокированные выплаты долгов по пенсиям ВПЛ. И надежда, которая умирает последней.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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