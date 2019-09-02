В Славянске создадут масштабную городскую сеть видеонаблюдения

В Славянске (Донецкая обл.) на данный момент установлено более 40 видеокамер наружного наблюдения в публичных местах, на дорожных перекрестках и автомагистралях. Но город готовится к реализации проекта по созданию масштабной городской сети видеонаблюдения. Об этом «Донецким новостям» сообщил начальник отдела информационного обеспечения Славянского городского совета Вячеслав Самохвалов.

«Большинство из данных камер является собственностью трех городских интернет-провайдеров и установлены за их средства. Остальные находятся на балансе горсовета или коммунальных предприятий», – уточнил он.

Самохвалов добавил, что видео с большинства камер транслируются в режиме реального времени на сайте Славянского горсовета. «Как правило, это камеры, установленные в местах массового скопления людей, на спортивных и детских площадках, в центре предоставления административных услуг, диспетчерских коммунальных предприятий. При этом ко всем камерам есть доступ у горотдела полиции», – сказал он.

В городе также имеется ряд автономных (не подключенных к другим системам) систем видеонаблюдения – например, в центральном парке «Шелковичный», общеобразовательных учебных заведениях, многоквартирных жилых домах.

Сейчас записи с камер сохраняются на оборудовании их владельца. «Но в этом году горсовет совместно с ПРООН начал реализацию проекта по созданию в Славянске центрального узла хранения и обработки видеоданных. В горсовете будет установлено соответствующее оборудование, которое частично будет приобретено за средства ПРООН, а частично профинансировано из городского бюджета», – рассказал начальник отдела информационного обеспечения.

Благодаря новому оборудованию, к центральному узлу можно будет подключить изображения с 64 камер. «Также это позволит проводить обработку и анализ видеоизображения – например, распознавание номерных знаков транспортных средств, выявление оставленных предметов, подсчет количества людей и т.д. Этот узел будет своеобразной "стартовой площадкой", но основе которой в дальнейшем будет проводится работа по созданию и масштабированию городской коммунальной сети видеонаблюдения», – резюмировал Вячеслав Самохвалов.