Его нет: В «ДНР» рассказали о своем парашютном спорте

После 2014 году в «ДНР» не созданы условия для развития парашютного спорта. Основные причины – «закрытое небо», отсутствие финансирования и техники. За 5 лет в «ДНР» удалось осуществить всего пару прыжков с парашютом. Об этом в интервью «республиканской» газете рассказала президент «федерации парашютного спорта ДНР» Нина Очеретяная

«Как такового его (парашютного спорта, – ред.) нет. Потому что нет базы, нет летательных аппаратов и техники. Все, что было у нас до войны, уже износилось. В последнее время все прыгали своей экипировкой. Молодежи у нас также практически нет, в силу того, что с 2014 года мы почти не прыгали», – сказала она.

Очеретяная отметила, что при «ДНР» было совершено всего 2 прыжка – оба в 2015 году. «Первый прыжок в ДНР состоялся 8 мая 2015 года на Саур Могиле. Второй мы осуществили 2 августа того же года в Донецке», – уточнила она.

Но сейчас прыгать вообще нет возможности – «в силу того, что самолет долгое время не поднимался, он уже к работе не способен».

Парашютистка отметила, что в «ДНР» теоретически есть только 2 площадки для прыжков – в Моспино (под Донецком) и в Енакиево (здесь ранее готовили школьников). «Кстати, в Енакиево и сейчас умудряются подготовить ребят. Вначале они проходят теоретическую часть, а потом, при наличии спонсоров, выезжают в Российскую Федерацию и осуществляют по 1 – 2 прыжка... Нам часто звонят люди и спрашивают, как и где можно прыгнуть. Но пока наше небо закрыто, такой возможности нет», – продолжила спортсменка.

Но молодежь «ДНР» не может принимать участие в соревнованиях. «Для этого необходимо иметь спортивный разряд, получить который можно только при выполнении определенных нормативов. К примеру, третий разряд требует выполнения двух прыжков с приземлением на точность в радиусе 100 метров. Чтобы получить второй разряд, нужно отпадать 10 секунд; точность приземления уже составляет 25–50 метров. А для первого разряда нужно уметь крутить комплекс в свободном падении, точность приземления – 2,5 метра от центра. Чтобы это выполнять, нужно регулярно прыгать, и делать это хорошо. Для освоения технических моментов необходимо осуществить минимум 200 прыжков», – детализировала Очеретяная.

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